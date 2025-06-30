الصين تبقي على رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الصلب الأوروبية والبريطانية

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ذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الاثنين، أن بكين ستواصل فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الصلب المقاوم للصدأ (بيليت) وصفائح الصلب المقاوم للصدأ المدرفل على الساخن الواردة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وقال البيان إن بكين تعتزم فرض رسوم مكافحة إغراق على منتجات الصلب المقاوم للصدأ الواردة من الشركات الأوروبية والبريطانية بنسبة 43%، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أنه سيتم فرض رسوم مكافحة إغراق على منتجات الصلب المقاوم للصدأ الواردة من شركة بوسكو الكورية الجنوبية بنسبة 1ر23%، وبنسبة 1ر103% على شركات كورية جنوبية أخرى.

كما سيتم فرض رسوم على منتجات الصلب المقاوم للصدأ الواردة من الشركات الإندونيسية بنسبة 2ر20 %.

يذكر أنه تم اعتماد هذه الرسوم الجمركية لأول مرة في عام 2019.

وفي عام 2024، أبقت الصين على رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الصلب الواردة من اليابان والاتحاد الأوروبي.



