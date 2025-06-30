نتنياهو يعقد اجتماعا جديدا للكابينت وسط خلافات بشأن غزة

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم اجتماعًا ثانيًا للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خلال 48 ساعة، في ظل استمرار الخلافات بين الوزراء حول كيفية المضي قدمًا في العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد عدم التوصل إلى توافق خلال اجتماع الأمس.

وصرّح مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "المباحثات مستمرة مع الدول الوسيطة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج عن الرهائن".

وأضاف أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر توجه إلى واشنطن "في محاولة للضغط على الإدارة الأميركية لممارسة نفوذها على قطر، التي بدورها يُتوقع أن تضغط على حركة حماس".

وأكد المصدر أن "قطر هي المفتاح"، معربًا عن أمله في أن تشهد المحادثات اختراقًا قريبًا، لكنه أشار إلى أن "الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على موقف حماس".

في الوقت ذاته، أوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعميق عملياته البرية داخل قطاع غزة بهدف زيادة الضغط على حماس "إلى حين التوصل إلى اتفاق أو تحقيق نصر كامل عليها"، على حد تعبيره.

وبخصوص زيارة محتملة لنتنياهو إلى واشنطن، أشار المصدر إلى أنه "لا يوجد موعد محدد في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن الحكومة ستنتظر عودة ديرمر والاستماع إلى نتائج زيارته، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

يأتي اجتماع الكابينيت الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، في ظل حالة من الانقسام بين القادة السياسيين في إسرائيل بشأن مساعي الوصول لاتفاق تبادل، بين مطالب بوقف الأعمال القتالية لإطلاق سراح الأسرى ورافض لأي صفقة ولو جزئية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان المجلس الوزاري المصغر قد عقد أمس اجتماعا خُصص لمناقشة مستقبل الحرب، وانتهى بخلافات دون التوصل إلى أي قرار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزراء أُبلغوا خلال الاجتماع بأنه لم يتم إحراز تقدم نحو اتفاق لإعادة الأسرى.

وشهد الاجتماع جدلا بين مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، إذ عبّر أعضاء في الحكومة عن رفضهم ادعاء الجيش أن عملية "عربات جدعون" شارفت على نهايتها، مؤكدين أن حماس لم تُهزم بعد.

كما نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين من نتنياهو أنه لم يتنازل عن أهداف الحرب، وأن المطروح حاليا هو صفقة وفق مخطط المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأنه يمكن العودة بعدها إلى القتال.