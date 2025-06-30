تحولت محافظة مطروح خلال العقد الأخير إلى نموذج تنموي ملهم، بفضل مشروعات ضخمة غيّرت ملامحها من النقيض إلى النقيض. من جامعات وطرق وموانئ إلى مشروعات سياحية وزراعية، تجني مطروح اليوم ثمار ثورة 30 يونيو.

- مطروح تحتفل بطفرة مشروعات خدمية وتنموية خلال 10 سنوات

شهدت محافظة مطروح طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية والتعليمية على مدار العشر سنوات الماضية، تزامنًا مع ثورة 30 يونيو، التي مثّلت نقطة تحول حاسمة في مسار التنمية بمصر، وساهمت في إطلاق مشروعات عملاقة غيّرت وجه الحياة في المحافظة نحو الأفضل، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

- تدشين ثلاث جامعات لإنهاء معاناة التعليم العالي

بعد سنوات من معاناة أهالي مطروح بسبب غياب فرص التعليم العالي واضطرار الطلاب للسفر إلى محافظات أخرى بتكاليف باهظة، جاءت ثورة 30 يونيو لتحقق حلم أبناء المحافظة، حيث تم تدشين جامعة مطروح الحكومية عام 2018، وتضم 11 كلية.

كما تم إنشاء جامعة العلمين الأهلية عام 2020، إلى جانب الإعلان عن فرع جديد لجامعة الأزهر في مرسى مطروح، وافتتاح أولى كلياته: الدراسات الإسلامية بأقسام اللغة العربية والشريعة وأصول الدين.

- طريق سيوة الخرساني ينهي عهد «سكة الموت»

كان طريق سيوة القديم يُعرف بـ«طريق الموت» بسبب ضيقه وسوء حالته، ما تسبب في مئات الحوادث سنويًا.

وفي عام 2021، بدأت الدولة تنفيذ أول طريق خرساني بطول 306 كم بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه عبر 6 قطاعات، اكتمل منها 4 وجارٍ تنفيذ الباقي.

كذلك تم تطوير الطريق الساحلي الدولي من مرسى مطروح للإسكندرية، وجارٍ توسعة الطريق الغربي الرابط بين مصر وليبيا.

- كورنيش مرسى مطروح.. نقلة سياحية عالمية

واستكمالًا لخطة النهوض بالسياحة، شهدت المحافظة تطوير كورنيش مدينة مرسى مطروح بطول 5 كم وبتكلفة بلغت 2.4 مليار جنيه.

وجاء ذلك بعد تشغيل مطاري مطروح والعلمين، وإنشاء مطار ثالث بجنوب رأس الحكمة، ومشروع قرية رأس الحكمة لتصبح مطروح وجهة سياحية عالمية.

- ميناء جرجوب وزراعة الصحراء تعيدان أمجاد الغذاء المصري

لبّت الدولة مطالب أبناء مطروح في إقامة ميناء تجاري ومناطق صناعية وزراعية، حيث تم إنشاء ميناء جرجوب الدولي، وبدء مشروع زراعة "دلتا المستقبل" على مساحة 2.2 مليون فدان، يتم ريّها عبر نهر صناعي بطول 114 كم وبتكلفة 160 مليار جنيه.

- منفذ السلوم يتحول إلى ميناء بري دولي

وفي يونيو 2023، تم تحويل منفذ السلوم إلى ميناء بري عملاق على مساحة 286 فدانًا، يضم 41 مبنى وساحات انتظار وصالات جمارك وكبار زوار ومنطقة لوجستية متكاملة، إضافة إلى شبكات مرافق شاملة ومحطة تحلية مياه ومحطة معالجة للصرف الصحي، ما يعزز من موقع مطروح كمركز لوجستي إقليمي.