باكستان تدرس تمديد الموعد النهائي للاجئين الأفغان الذين يواجهون الترحيل الجماعي

قال مسئولون اليوم الاثنين إن باكستان ستدرس تمديد الموعد النهائي الذي حددته لـ 1.4 مليون لاجئ أفغاني يعيشون بشكل قانوني في البلاد للعودة إلى ديارهم.

وأفاد مسئولون حكوميون وأمنيون بأن أي تمديد توافق عليه الحكومة سيؤدي إلى شعور بالارتياح لأولئك الذين صدرت لهم أوامر في وقت سابق بالعودة إلى أفغانستان بحلول 30 يونيو. ومن الممكن صدور قرار غد الثلاثاء عندما يجتمع مجلس الوزراء.

وفي عام 2023، أطلقت باكستان حملة مثيرة للجدل ضد الأجانب الذين قالت إنهم في البلاد بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان. وقد فر ملايين الأفغان من وطنهم على مدى عقود للهروب من الحرب أو الفقر.

وأوضح المسئولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن التمديد المقترح سيعطي اللاجئين مزيدا من الوقت لتسوية شئونهم الخاصة في باكستان، مثل بيع الممتلكات أو إنهاء الأنشطة التجارية، قبل العودة إلى أفغانستان بطريقة منظمة وكريمة.