موجة حر قياسية ترفع الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في التشيك وسلوفاكيا

ارتفعت درجات الحرارة في كل من جمهورية التشيك وسلوفاكيا، يومي الأحد والاثنين، إلى مستويات تجاوزت الأرقام القياسية السابقة بفارق كبير، حيث تخطت 40 درجة مئوية في عدة مناطق خلال موجة حر شديدة، وفقا لتقارير إعلامية.

وعدّلت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كي) مساء الأحد الرقم القياسي السابق لدرجات الحرارة، ليبلغ المستوى القياسي الجديد على مستوى البلاد 9ر41 درجة مئوية، سُجلت في بلدة دوكساني شمال غربي التشيك.

وأضافت الوكالة أن 9 من أعلى 10 درجات حرارة سجلت في تاريخ جمهورية التشيك جرى تسجيلها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي سلوفاكيا، سجلت قرية تورنا ناد بودفو، الواقعة جنوب غربي ثاني أكبر مدن البلاد، كوشيتسه، درجة حرارة بلغت 41 درجة مئوية، محققة رقما قياسيا وطنيا جديدا، بزيادة قدرها 7ر0 درجة مئوية عن الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2007.

وبدأت الأحوال الجوية تتغير يوم الاثنين، مع هبوب عواصف وهطول أمطار غزيرة أعقبت موجة الحر الشديدة.