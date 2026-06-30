الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، بأشد العبارات، مخططا استيطانيا خطيرا تقوده ميلشيات، ومنظمات الاحتلال الاستيطانية الارهابية، من بينها ما يسمى «اتحاد المزارع الاستيطانية»، والذي يحظى بدعم وإسناد من وزراء في سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ويستهدف استيطان وتمركز المستوطنين في نحو (100) موقع داخل المناطق المسماة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما كشفته تقارير إعلامية.

ونوهت في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن المخطط يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي، ويمثل جريمة حرب ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض أسس الأمن والاستقرار وتنفيذ حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أنه «لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس، وأنه لا شرعية للاحتلال والاستيطان بكل أشكاله عليها، ويمثل جريمة بحسب القانون والإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

وقالت إن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ومنظومة الاستيطان الاستعماري هو جذر المعاناة، والسبب الرئيس لغياب الأمن والسلام في الشرق الأوسط، كما أن غياب المساءلة والمحاسبة يشجع مجرمي الحرب في المضي قدما بجرائمهم».

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بما فيها مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان الاستعماري، وإلزام إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - للامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتراجع عن مخططاتها الاستعمارية، والتزامها بالاتفاقات الموقعة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.