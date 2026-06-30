ارتفاع أسعار النفط الأمريكي مع تجدد الهجمات بين أمريكا وإيران رغم مذكرة التفاهم بينهما

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، لتستعيد جزئيا خسائر يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي، في الوقت الذي تجددت فيه الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية مما يزيد المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط ومعدل التضخم.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 36ر1 دولارا أي بنسبة 96ر1% إلى 59ر70 دولارا للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في 17 يونيو، تنص على وقف الهجمات لمدة 60 يوما، بدأت أسعار النفط الخام تتراجع عن مستوياتها المرتفعة للغاية.

وأدى إعادة فتح إيران لمضيق هرمز فورا إلى استئناف حركة الملاحة في الخليج العربي.

وعقب التوقيع، انتهت يوم الاثنين الماضي جولة أولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، بهدف صياغة اتفاق إطاري للمفاوضات، حيث صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأنه تم تحقيق تقدم جيد. ونسب ترامب الفضل لنفسه في انخفاض أسعار النفط، وربط ذلك بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تبادل الجانبان رسائل متضاربة بشأن السيطرة المضيق وإدارته.

ويوم الخميس الماضي، أصاب مقذوف مجهول سفينة تجارية ترفع علم سنغافورة، باسم "إيفر لافلي"، أثناء عبورها المياه العمانية عبر المضيق. ووصف ترامب الضربة بأنها عمل طائش وانتهاك لوقف إطلاق النار.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، استهدافها مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية قرب ميناء سيريك جنوب إيران.

وردا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ثمانية مواقع عسكرية أمريكية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في قاعدة علي السالم بالكويت، وفي قاعدة الأسطول الخامس البحري في ميناء سلمان بالبحرين.

ويشعر المحللون بالقلق من أن يعيد التصعيد المتجدد أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل يوم 17 يونيو/حزيران.