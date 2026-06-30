استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الطالبة جودي محمد رفعت، طالبة بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات التابعة لإدارة الطور التعليمية، بحضور الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم؛ لتكريمها بعد حصولها على 4 درجات بالتظلم على نتيجتها، لتحصل على 280 درجة، وتكون إحدى الطالبات الحاصلات على المركز الأول بنسبة 100%.

ومنح محافظ جنوب سيناء الطالبة مبلغا ماليا، وهنأها بالتفوق، مشيدا بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم وجميع العاملين بها، لحرصهم على إعطاء كل طالب حقه، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة.

كما استقبل المحافظ بعض الطالبات المتفوقات اللاتي لم يتمكن من حضور التكريم الذي أقيم بشرم الشيخ الأسبوع الماضي، وهن: الطالبة سوسن هاني سعيد، بمدرسة سعد زغلول الإعدادية برأس سدر، الحاصلة على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة، والطالبة منة الله وائل صبري، طالبة بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات، الحاصلة على المركز الثاني بمجموع 279.5 درجة.

ووجهت مدير مديرية التربية والتعليم الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على هذه اللفتة الطيبة، وحرصه على تكريم ودعم الطلاب المتفوقين والمتميزين بصفة دائمة.

كان محافظ جنوب سيناء قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.76% على مستوى المحافظة، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة التلمذة الصناعية لطلاب التربية الفكرية بنسبة نجاح 100%.

وتضمنت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية حصول 7 طلاب على المركز الأول بمجموع 280 درجة، وهم: الطالبة مريم عادل مرسي إبراهيم، بمدرسة عمرو شكري، والطالبة حبيبة السيد محمد شحاتة، بمدرسة عمرو شكري، والطالب إياد أحمد محمدي محمد، بالمجمع التعليمي، والطالبة جنى واجد عبدالمنعم رزق، بمدرسة الأهرام الرسمية، والطالبة سوسن هاني سعيد علي، بمدرسة سعد زغلول، والطالبة بسملة عبدالواحد رشدي، بمدرسة عمرو شكري، وأضيفت إليهم الطالبة جودي محمد رفعت، طالبة بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات، بعد حصولها على 4 درجات بنتيجة التظلم.

كما حصلت 4 طالبات على المركز الثاني بمجموع 279.5 درجة، وهن: الطالبة سارة حمادة محمد رجب، بمدرسة عمرو شكري، والطالبة منة الله وائل صبري عبدالقادر، بمدرسة عمرو شكري، والطالبة آية هيثم محمد إبراهيم، بمدرسة الأهرام الرسمية، والطالبة ملك محمود أحمد عبدالباسط، بمدرسة الفيروز الرسمية.

وحصلت الطالبة برديس إكرامي حسن، بمدرسة الفيروز الرسمية، على المركز الثالث بمجموع 279 درجة، فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز من الرابع حتى التاسع 49 طالبا.