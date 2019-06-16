السيسي يجيب على سؤال هل ترتعش يد الحكومة في التعامل مع بعض القضايا المهمة؟

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال هل ترتعش يد الحكومة في التعامل مع قضايا شديدة الأهمية؟، مؤكدًا على وضع الحكومة رد فعل المواطنين في الاعتبار.

وأضاف خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، «أحيانًا بيكون سبب عدم الإصلاح والتحرك هو التحسب لرد الفعل يكون أكبر، وممكن يخسرك حتى النتائج اللي ممكن توصلها، والحكومات تقعد نقاش كبير قبل كل مرحلة ياتري، رد الفعل إيه».

وتابع: «الأجهزة الأمنية تقف في صف الرأي العام، وتتحسب هل رد الفعل على الإجراء، وتتسائل هل عاملين حساب لخدمات تخفف من آثار وتبعات هذا الإجراء على المواطنين».

بدأت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر