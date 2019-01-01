ميدو يكشف مفاجأة رئيس الزمالك بخصوص شيكابالا

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ونجم الزمالك الأسبق، مفاجأة مرتضى منصور رئيس الزمالك، للجماهير بخصوص محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق.

وأوضح ميدو أن الزمالك يرغب في الإبقاء على شيكابالا ضمن قائمة الفريق خلال الموسم المقبل، حيث قال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «تحدثنا مع الزمالك منذ فترة لضم شيكابالا وكان هناك ترحيب من جانب إدارة الزمالك للاستغناء عن اللاعب».

وتابع«ولكن قرار الزمالك تغير وقرروا قيد شيكابالا في الموسم المقبل وهذا الأفضل له في رأيي».

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن مساء أمس الأول الأحد، عن مفاجأة لجماهير الزمالك بخصوص شيكابالا، ومن المفترض أن يعلن عنها خلال مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء.