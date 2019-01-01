أعرب محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمنضم حديثا لصفوف الفريق، عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف القلعة الحمراء، وتمنى أن يكون على قدر ثقة وطموحات جماهير الأهلي.

وتحدث متولي عن ثقة جماهير الأهلي فيه وفي إمكاناته قائلا: «جماهير الأهلي أكبر جماهير في القارة الإفريقية وحديثها عني ومطالبتها بالتعاقد معي له أبعاد كثيرة ومميزة بالنسبة لي، ويؤكد ثقتها في إمكانياتي وقدراتي، وهذا يسهل من مهمتي مع الفريق».

وأضاف: «كوني لاعبا طلبته الجماهير وأيدت وجوده في الفريق يحملني مسئولية كبيرة، وأتطلع أن أكون على قدرها حتى أستطيع رد الجميل لها وأظهر بالشكل الذي يلبي طموحاتهم بحصد المزيد من البطولات ».

كما كشف متولي عن بداية المفاوضات مع الأهلي وكيف انتهت بنجاح قائلا :«المفاوضات انتهت في السادسة من صباح اليوم، ولكنها بدأت منذ فترة طويلة للغاية مع الكابتن محمد فضل مدير التعاقدات السابق، والذي قطع شوطا كبيرا في المفاوضات قبل أن يستكملها الكابتن أمير توفيق ومع إدارة نادي الإسماعيلي، و كان له دور كبير في إنهائها بنجاح ، خصوصا أنه أوضح لي تمسك الأهلي بضمي، وهو ما أكد لي أن رغبتي باللعب للنادي الأهلي كانت في محلها.. وهذا يستوجب الشكر للثنائي وكذلك لإدارة الناديين الإسماعيلي والأهلي».

وأضاف: «المفاوضات دارت بمنتهى الاحترام بيني وبين إدارة الأهلي، وبعلم مسئولي النادي الإسماعيلي، وبعد ذلك كانت المفاوضات بشكل احترافي بين إدارتي الناديين.. وفي النهاية أشكر جماهير الاسماعيلي وإدارة النادي الذين تعاملوا معي بشكل احترافي ومحترم خصوصا في ظل رغبتي في الانتقال إلى الأهلي»..