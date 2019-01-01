الصين تؤكد أهمية العمل مع «آسيان» لتحقيق الازدهار والاستقرار الإقليمي

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي أن بلاده ستعمل مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتقوية التعاون وتعزيز الوحدة والتركيز على آسيا، من أجل الازدهار والاستقرار الإقليمي.

وقال وانج - في تصريحات خلال اجتماعه مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية آسيان في (بانكوك) نقلتها وسائل إعلام صينية - إن الصين تولي أهمية كبيرة للوضع العالمي لإندونيسيا، وإن الدولتين لديهما آفاقا عريضة للتعاون، مشددا على أهمية تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين الدولتين.

وأضاف وانج أن بكين مستعدة للعمل مع إندونيسيا في الإعداد للتبادلات رفيعة المستوى بين الدولتين في المرحلة المقبلة ورفع التعاون الثنائي إلى مستوى أعلى.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي: "إن بلادها ستعمل مع الصين من أجل تبادلات أوثق رفيعة المستوى، وثقة سياسية متبادلة أقوى وتحسين العلاقات الثنائية".. مشيرة إلى تطلع الرئيس الإندونيسي إلى زيارة الصين وحضور معرض الصين الدولي الثاني للواردات المقرر في (شنجهاي) شهر نوفمبر المقبل.