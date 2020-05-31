جامعة القاهرة: فعّلنا نظام التعليم المدمج منذ أكثر من عامين

• الخشت: نجاح التدريس الإلكتروني في الفصل الدراسي الثاني بعد جائحة كورونا كان طبيعيا

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في الندوة النقاشية المتخصصة عن "تجارب رائدة في تعلم الطلبة وإجراء الامتحانات عن بعد"، والتي نظمها اتحاد الجامعات العربية، بهدف عرض التجارب الرائدة في طرق واستراتيجيات التقويم المستخدمة في قياس مدى اكتساب الطلبة المهارات والأداء في مجالات المعرفة واستعمال تكنولوجيا التعلم، وذلك بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وإدارة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد للاتحاد، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات العربية من مصر والعراق والأردن والإمارات وغيرها.

واستعرض، خلال مداخلته، تجربة جامعة القاهرة في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني والامتحانات عن بعد، والإجراءات المُتبعة في الجامعة لعقد الامتحانات وضمان سلامتها، كما استعرض التجربة الرائدة لجامعة القاهرة في تفعيل نظام التعليم المدمج منذ أكثر من عامين.

وقال إن جامعة القاهرة جامعة عملاقة، وأن قطاعا من قطاعاتها به بالفعل آلاف الطلاب يتعلمون بنظام التعليم المدمج، حيث تحولت الجامعة من التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج نهاية عام 2017 كأول جامعة مصرية تبدأ في استحداث برامج بنظام التعليم المدمج في مختلف الكليات. وتعد هذه تجربة رائدة للجامعة في أحد قطاعاتها، وقد تكونت خبرات لدى كوادرها ستيسر من عملية التحول الشامل نحو نظم التعلم والتقويم الإلكترونية.

وأكد الخشت أن الجامعة نجحت خلال الفترة الماضية وحتى الآن، في تطبيق نظام التعليم الإلكتروني الذي حل بديلًا عن نظام التعليم المفتوح، مشيرًا إلى أن التحول إلى نظام التعليم الإلكتروني بشكل عام في كل برامج الجامعة بعد الإغلاق بسبب كورونا؛ لم يكن أمرًا مفاجئا للجامعة حيث كانت هناك تجربة وخبرة سابقة، وأن التحدي الأكبر كان في إعداد ورفع 7 آلاف مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني على بوابة التعليم الإلكتروني للجامعة وبوابات الكليات والاندماج في نظم العمل الإلكتروني المختلفة، علاوة على السياسات التي تم اتخاذها للدعم الفني ولتشجيع الطلاب والأساتذة على الاندماج في النظام الجديد.

وأضاف أن نظام التعليم المدمج أو الهجين سيطبق في الجامعة كلها ويهدف إلى مواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها، وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية في مجال التعليم عن بعد، موضحا أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية، وأنها بصدد الانتهاء من آخر مرحلة؛ ما يسهل لها الاندماج في المنظومة الكلية للحكومة في تحولها الإلكتروني.

جدير بالذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال العامين ونصف الماضيين في جامعة القاهرة من نهاية عام 2017، حيث يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة، والتعليم الإلكتروني عن طريق الإنترنت.