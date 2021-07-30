إصابة 15 شخصا جراء انقلاب سيارة ميكروباص بإيتاي البارود

أصيب 15 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم ، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى" القاهرة - الأسكندرية "، إتجاه القاهرة بدائرة مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز ايتاى البارود، من مسشفي مستشفى ايتاى البارود العام، يفيد بوصول عدد من المصابين بحادث وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص الطريق الزراعي وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا بكسور وجروح متفرقة أنحاء الجسم.

والمصابون هم كل من:" على محمد على ١٦ عاما ، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج، محمد جابر وحيد ١٥ عاما ،مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، محمد على محمود ٤٢ عاما، مصاب بإشتباه ما بعد الاتجاج، أحمد عصام الحناوى٢٣ عاما، مصاب بإشتباه نزيف داخلى بالبطن، أحمد محمود أحمد ٢٦ عاما، مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج، عصام رجب أحمد ٤٨ عاما مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج، أسماء محمود أحمد ١٣ عاما، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم، عماد صبرى الحداد ٢٢ عاما مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

فضلا عن: حنان فتحى البلتاجى ٤٠ عاما، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، سماح عصام وحيد ١٧ عاما، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، هانم السيد عبد السلام ٥٠ عاما مصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، محمود عبد الجواد محمد ١٧ عاما، مصاب إشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاى البارود العام لعمل الإسعافات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.