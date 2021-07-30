سيف عيسى: شعرت بأني النادي الأهلي بسبب احتفال الجماهير

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وصف سيف عيسى، نجم التايكوندو المتوج ببرونزية العالم، شعوره بعد الوصول إلى مصر والبرونزية واحتفال الشعب المصري به.

وقال سيف عيسى في تصريحات تلفزيونية: «شعرت كاني النادي الأهلي».

واضاف: «لقد واجهت استقبال حافل من الجميع، شعرت وكاتب الأهلي الذي يتألق في الخارج والجميع يستمتع به». وأنتثل للحديث عن انفعاله عقب الفوز بالبرونزية: «كنت أسعى لإخراج الكبت الذي في داخلي».

وأكمل: «تحدثت مع الجميع من أجل الفوز بالمباراة الأخيرة، كنت في رعب شديد لاني اتحمل فرحة 100 مليون».

وأتم: «الكل ساعدني نفسيا من أجل العبور بهذه المباراة واولهم هداية ملاك التي فازت على نظيرتها وشعرت وقتها أن المسافات بيننا ليست بعيدة ونستطيع الفوز».