سيف عيسى: شعرت بأني النادي الأهلي بسبب احتفال الجماهير

وصف سيف عيسى، نجم التايكوندو المتوج ببرونزية العالم، شعوره بعد الوصول إلى مصر والبرونزية واحتفال الشعب المصري به.
وقال سيف عيسى في تصريحات تلفزيونية: «شعرت كاني النادي الأهلي».
واضاف: «لقد واجهت استقبال حافل من الجميع، شعرت وكاتب الأهلي الذي يتألق في الخارج والجميع يستمتع به». وأنتثل للحديث عن انفعاله عقب الفوز بالبرونزية: «كنت أسعى لإخراج الكبت الذي في داخلي».
وأكمل: «تحدثت مع الجميع من أجل الفوز بالمباراة الأخيرة، كنت في رعب شديد لاني اتحمل فرحة 100 مليون».
وأتم: «الكل ساعدني نفسيا من أجل العبور بهذه المباراة واولهم هداية ملاك التي فازت على نظيرتها وشعرت وقتها أن المسافات بيننا ليست بعيدة ونستطيع الفوز».