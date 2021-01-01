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احتلت ملك حمزة لاعبة منتخب مصر للجمباز المركز التاسع في منفاسات الفردي للترامبلوين ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.

واستطاعت ملك الحصول على اجمالي نقاط 94.720 حيث حصلت ملك في التصفية الأولى للجمل الاجبارية على اجمالي نقاط 45.225.

وفي التصفيات الثانية والجمل الاختيارية للاعبة، حصلت ملك على إجمالي نقاط 49.495، لتأتي ملك في الترتيب العام في المركز التاسع بمشاركتها الأولى بالأولمبياد.

ولم تستطع ملك التأهل للدور النهائي لمنافسات الترامبولين حيث يتأهل أول ثماني لاعبات فقط.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.