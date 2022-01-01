جازبروم الروسية تعلن وجود مشكلات في توربين نورد ستريم 1

اشتكت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة، من وجود مشكلات حالية بتوربين للغاز تقول إنه مهم في استئناف تدفقات الغاز بشكل منتظم لألمانيا.

وتم جلب التوربين من كندا إلى ألمانيا بدلا من إيصاله إلى روسيا مباشرة، بدون مشاورات مسبقة مع جازبروم، حسبما قال نائب رئيس الشركة المملوكة للدولة فيتالي ماركيلوف لقناة روسيا-24 التليفزيونية الحكومية الروسية.

وقال إنها يمكن أن تقبل بالتوربين الذى تم إصلاحه ، فقط فى حالة ما إذا حصلت على ضمانات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بأنه لن يتم تطبيق العقوبات الغربية.

ولم يوضح ماركيلوف سبب عدم قبول التوربين ببساطة وبصورة مباشرة من قبل الجانب الروسي.

وكان التوربين عنصرا رئيسيا في ملحمة استمرت أسابيع بشأن انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي، حيث يقول مسؤولون ألمان وأوروبيون كبار إنها خطوة ذات دوافع سياسية من موسكو تتسبب في تأجيج أزمة طاقة في أوروبا.

وتعتمد ألمانيا بشدة على الغاز القادم من روسيا، ويتسبب خفض التوريدات في الأيام القليلة الماضية في حالة هلع كبيرة بشأن فصل الشتاء المقبل وتداعيات أي نقص على الصناعة والمواطنين.