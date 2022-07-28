استمرار عرض فيلم كيرة والجن بفعاليات سينما الشعب بأسيوط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات مشروع سينما الشعب، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي بفرع ثقافة أسيوط، حيث يستمر قصر ثقافة أسيوط بعرض فيلم "كيرة والجن" بطولة احمد عز وكريم عبد العزيز الفيلم تاريخي مصري من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وإنتاج تامر مرسي ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهند صبري وسيد رجب وأمينة خليل وأسماء أبو اليزيد.

يرصد الفيلم حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.