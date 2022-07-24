وفاة 56 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء السيول في إيران

أعلن رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر في إيران، مهدي ولي بور، اليوم السبت، وفاة 56 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت 21 محافظة في أنحاء البلاد.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن ولي بور القول، إنه جرى خلال الأيام الأخيرة تقديم المساعدة لـ17638 مواطنا، وتم نقل 2500 شخص إلى مواقع آمنة، كما حصل 3700 شخص على أماكن إقامة طارئة.



وأوضح المسؤول الإيراني، أنه منذ الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وحتى الآن، اجتاحت السيول 21 محافظة في أنحاء البلاد، وكانت أكثر المحافظات تضررا مساء أمس الجمعة لرستان وطهران ويزد وأصفهان وجهارمحال وبختياري.



وتسببت موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت قبل أيام، ولا تزال مستمرة في بعض المناطق، في فيضان بعض الأنهار، وفي سيول جارفة في غالبية المحافظات.



وأدت الأمطار على السفوح الجبلية شمالي العاصمة طهران إلى سيول وانهيارات في التربة في بعض المناطق.



كما أسفرت الأمطار والسيول الناجمة عنها، عن أضرار مادية كبيرة في الوحدات السكنية والمنشآت والطرق، وانقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في بعض المناطق، وقطع بعض الطرق خاصة في القرى والأرياف.