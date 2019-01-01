مصرع شخص إثر محاولة إخماد حريق بمنزل في سوهاج

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نشب حريق بناحية جزيرة طما في محافظة سوهاج، أدى إلى مصرع نجل عمومة مالك المنزل، أثناء إخماده النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق بناحية جزيرة طما، ومصرع شخص حرقا.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك "م. أ. خ. م"، 36 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق وفاة "م. م. ش. ف"، 27 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، نجل عمومة مالك الحوش لامست يده أحد الأسلاك العارية أثناء مشاركته في إخماد الحريق.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.