بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة لبنان

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حثت بريطانيا رعاياها على مغادرة لبنان وعدم السفر إلى هناك وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الأحداث "تتحرك بسرعة" وإن موظفي وزارة الخارجية يعملون "على مدار الساعة" للمساعدة في ضمان سلامة مواطني المملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتُبذل جهود دبلوماسية مكثفة لمنع الصراع من التحول إلى حرب إقليمية بعد تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وقال وزير الخارجية يوم الاثنين: "ننصح الرعايا البريطانيين بمغادرة لبنان وعدم السفر إلى البلاد".

وأضاف: "يعمل موظفو وزارة الخارجية على مدار الساعة للمساعدة في ضمان سلامة المواطنين البريطانيين."

وفي إرشادات السفر الخاصة بها، حذرت وزارة الخارجية من أن الأحداث في المنطقة قد تتصاعد "دون سابق إنذار" .