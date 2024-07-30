 قتيلان وجرحى في حادث انقلاب حافلة تقل عسكريين بالمغرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قتيلان وجرحى في حادث انقلاب حافلة تقل عسكريين بالمغرب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 8:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 8:10 ص

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب حافلة للمسافرين تقل عسكريين، بالطريق الرابط بين مراكش وأكادير بالمغرب.

وأوضحت صحيفة "هسبريس" المغربية أن "اثنين من الجنود لقيا مصرعهما وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم، في حادث انقلاب حافلة كانت تقل عسكريين، على مستوى إقليم شيشاوة بالطريق الرابط بين مراكش وأكادير".


وأكدت القوات المسلحة الملكية في بيان على مواقع التواصل، أنها "سخرت إمكانياتها البشرية واللوجستية لإسعاف المصابين، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، ونقلت على وجه السرعة مصابي الحادث إلى المستشفى العسكري بمراكش".


كما فتحت عناصر الدرك الملكي المغربي تحقيقا في الموضوع لتحديد المسؤوليات القانونية.


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