 فنزويلا تطلب من 7 دول لاتينية سحب موظفيها الدبلوماسيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فنزويلا تطلب من 7 دول لاتينية سحب موظفيها الدبلوماسيين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 3:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 3:50 ص

طلبت فنزويلا يوم الاثنين من حكومات الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا وبيرو وبنما وجمهورية الدومينيكان وأوروجواي سحب موظفيها الدبلوماسيين المعتمدين في البلاد.

كما طالبت بسحب الموظفين الدبلوماسيين الفنزويليين المعتمدين في تلك الدول.

وتتهم فنزويلا الدول السبع بالتدخل في شؤونها الداخلية، خاصة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة. ووصفت فنزويلا تلك الدول بأنها "تابعة لواشنطن وملتزمة بمبادئ الفاشية الدولية".

وأعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا يوم الاثنين فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية.

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