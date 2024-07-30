الطلائع يستعيد الانتصارات في الدوري بالفوز على الداخلية

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره الداخلية بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين طلائع الجيش بفوزه في مباراة اليوم للاعبه محمد هاني إبراهيم، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 83 من عمر المواجهة.

ويأتي فوز طلائع الجيش بعد 8 مباريات دون انتصار للفريق، بـ3 تعادلات و5 هزائم في مبارياته الثمان الأخيرة.

وبهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 39 ليصعد للمركز العاشر بفارق الأهداف أمام الاتحاد السكندري، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 في المركز الأخير، وهو الفريق الوحيد الذي تأكد هبوطه حتى الآن.