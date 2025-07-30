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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا.. الحكم بالسجن المؤبد للمتهم بقضية إشعال حريق مبنى زولينغن

برلين - الأناضول
نشر في: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 11:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 11:20 م

المتهم "دانيال س" أشعل حريق في مبنى مكون من 4 طوابق وأودى بحياة 4 مواطنين بلغاريين من أصل تركي..

قضت محكمة مدينة فوبرتال الألمانية بالسجن المؤبد للمتهم "دانيال س" بقضية إشعال حريق في مبنى مكون من 4 طوابق في مدينة زولينغن الألمانية في مارس 2024، وأودى بحياة 4 مواطنين بلغاريين من أصل تركي، ومن عائلة واحدة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، أن الحكم صدر بحق "دانيال س" البالغ من العمر 40 عاما والذي يحاكم بأربعة تهم قتل و21 تهمة شروع في القتل.

وأقرت محكمة مدينة فوبرتال غربي البلاد أن المتهم "دانيال س" ارتكب جريمة خطيرة وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

كما أمرت المحكمة بدفع تعويضات تتراوح ما بين 2000 و20 ألف يورو لعائلات الضحايا والناجين.

يذكر أن الحريق الذي اندلع في مبنى مكون من 4 طوابق، أودى بحياة 4 مواطنين بلغاريين من أصل تركي بينهم طفلان، ومن عائلة واحدة، وأصيب 9 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة.

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