مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي على مدينة كراماتورسك الأوكرانية

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أعلن حاكم منطقة دونيتسك، فاديم فيلاشكين، اليوم الخميس، مقتل شخص على الأقل في هجوم روسي استهدف مدينة كراماتورسك الصناعية الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقال فيلاشكين، في منشور على تطبيق تليجرام، إن 11 شخصا آخرين أُصيبوا في الهجوم.

وأفاد فيلاشكين بتعرض مبنى سكني مكون من خمسة طوابق للقصف، وبأن فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت الأنقاض عن مزيد من الضحايا المحتملين.

وناشد فيلاشكين من تبقى من سكان المدينة ضرورة المغادرة إلى مناطق أكثر أمنا داخل أوكرانيا، بعيدا عن خط المواجهة في الحرب ضد روسيا.

ويقع خط المواجهة حاليا على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب شرق المدينة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن موجة من الهجمات التي استهدفت العاصمة كييف ليلة أمس أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل.