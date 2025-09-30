 مجلس الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 2:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

مجلس الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة


نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 2:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 2:42 م

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ هناك متابعة مستمرة للوضع في المدن الجديدة من خلال الجولات الميدانية التي يجريها رئيس الوزراء بنفسه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض الملاحظات التي تم رصدها تتعلق بالحفاظ على التنسيق الحضاري ومستوى النظافة في هذه المدن.

وأوضح أنّ هناك توسعات جديدة تتم في عدد من المدن الجديدة، ما يستلزم مضاعفة الجهود للحفاظ على المستوى الحضاري والعمراني الراقي في المناطق التي تم تطويرها بالفعل، دون التأثير عليها سلبًا بفعل الامتدادات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنّ رئيس الوزراء شدد على ضرورة الالتزام بمستوى عالٍ من التخطيط العمراني في المناطق الجديدة.

ونوه بأنّ الاهتمام لا يقتصر فقط على المدن الجديدة بل يشمل المناطق القديمة، مع توجيهات واضحة بشأن الحفاظ عليها وصيانتها بما يليق بتطور الدولة المصرية وسعيها لتحقيق بيئة عمرانية متكاملة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك