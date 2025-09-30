وزير الطيران يلتقي نظيره القطري لتعزيز التعاون المشترك على هامش اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير النقل والمواصلات بدولة قطر، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية، بحضور الدكتور خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى كندا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطيران المدني، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مخرجات أعمال الجمعية العمومية للإيكاو، إلى جانب استعراض آفاق التعاون في مجالات التنسيق الفني والتشغيلي.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن العلاقات المصرية القطرية في قطاع الطيران المدني تشهد نمواً متزايداً يعكس حرص البلدين على تطوير الشراكات الاستراتيجية، موضحاً أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون مع قطر في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة صناعة النقل الجوي والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توجهات المنظمة نحو الاستدامة.

من جهته، أعرب الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني عن تهنئته لمصر بمناسبة فوزها بعضوية مجلس الإيكاو عن الفئة الثانية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الدور المؤثر لمصر في قطاع الطيران المدني ويُعد نجاحاً للعالم العربي بأسره، مشددا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مصر بما يسهم في تطوير الصناعة الجوية وتعزيز الموقف العربي داخل المنظمة الدولية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الجهود لدعم العمل العربي المشترك في قطاع الطيران المدني، وتعزيز حضور الدول العربية في المحافل الدولية، إلى جانب المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى ضمان سلامة وأمن واستدامة صناعة الطيران.