إدارة ترامب تطلق نظام تعقب صحي خاص بمساعدة شركات التكنولوجيا الكبرى

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق مبادرة تشمل ملايين الأمريكيين لتحميل البيانات الصحية الشخصية والسجلات الطبية على تطبيقات وأنظمة جديدة تديرها شركات تكنولوجيا خاصة، متعهدة بأن هذا سيسهل الوصول إلى السجلات الصحية ومراقبة الحالة الصحية.

ويجتمع قادة أكثر من 60 شركة، من بينها شركات تكنولوجيا كبرى مثل جوجل وأمازون، بالإضافة إلى أنظمة مستشفيات بارزة مثل كليفلاند كلينيك، في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم الأربعاء لمناقشة ما تسميه الإدارة "النظام البيئي الصحي الرقمي".

ويركز النظام الجديد على مرض السكري وإدارة الوزن والذكاء الاصطناعي للمحادثة الذي يساعد المرضى، والأدوات الرقمية مثل رموز "كيو ار" والتطبيقات التي تسجل المرضى من أجل الفحص أو تتبع الأدوية.

وقال لورانس جوستين، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون والمتخصص في الصحة العامة، "هناك مخاوف أخلاقية وقانونية هائلة. يشعر المرضى في جميع أنحاء أمريكا بالقلق الشديد من استخدام سجلاتهم الطبية بطرق تضر بهم وبأسرهم".