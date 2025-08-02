ترامب لملك المغرب: ندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي بشأن الصحراء

**الرئيس الأمريكي: أتطلع لمواصلة تعاوننا لتعزيز الاستقرار على الصعيد الإقليمي

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في برقية وجهها إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى 26 لعيد العرش، التأكيد على اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع"، وفق تعبير الرئيس الأمريكي.

وأضاف ترامب، في البرقية ذاتها: "كما أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع"، بحسب تعبيره.

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغرب. ومعا، نعمل على المضي قدما بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء".

وتابع ترامب: أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي.