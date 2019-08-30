ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية.

وكانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام عاطل محكوم عليه بالسجن 8 سنوات في 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة" بالاشتراك مع عامل طباعة بإصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبي التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية وإستخدامها في إنهاء المعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، مما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية.

وكشفت التحريات انتحال الأول صفة محضر والحصول على توقيعات المواطنين على إيصالات أمانة خلسة بزعم قيامه بإعلانهم بالمثول أمام ساحات القضاء باستخدام طلبات حضور مصطنعة، وقيامه عقب ذلك برفع دعاوى قضائية ضدهم باستخدام تلك الإيصالات للضغط عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل و بحوزة الأول 7 كارنيهات مزورة منسوب صدورهم لعدد من الجهات الحكومية والخاصة وعدد من المستندات والمحررات الرسمية منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور وعدد من شهادات التخرج منسوب صدورها لإحدى الجامعات وقسيمة إشهار طلاق وصورة ضوئية لوثيقة زواج ونموذج توكيل رسمى عام قضايا خالي من البيانات جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية.

بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهم الإجرامي والاشتراك مع عاطل سن 30 مقيد الحرية بقسم شرطة المنشية.

تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.