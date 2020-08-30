مصطفى قمر يتألق بحفل غنائي بالإسكندرية

أحيا النجم مصطفى قمر، حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف داخل مكتبة الإسكندرية، ويعد أول حفل له بعد انتشار فيروس كورونا، وبدأه بأغنية "س من الناس" وبعدها قدم أغاني متنوعة منها الليلة دوب والسود عيونه ومنايا وقدم أغنيه مسافر مع شقيقه ياسر وسط هتاف وصيحات الجمهور .



من ناحية أخرى شوق مصطفى جمهوره ومتابعيه مؤخرا بأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2" والمقرر طرحه فى الأول من سبتمبر المقبل، بعنوان "حبك على جبينى" وهى من كلمات رضا زايد، ألحان وتوزيع مصطفى قمر.



ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" يضم 7 أغانى هى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.



ويراهن قمر على الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" بقوة خلال مشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عاما وألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة، وحقق نجاح كبير وقتها.