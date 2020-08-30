دور الأطفال في تفشي المرض لغز يحير العلماء

أشارت دراسة علمية في كوريا الجنوبية إلى أن الأطفال يمكن أن يحملوا فيروس كورونا في أنوفهم لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وكانت دراسات سابقة خلصت إلى أن معظم الاطفال الذين يصابون بالفيروس تكون إصابتهم معتدلة أو لا تظهر عليهم أي أعراض.

بيد أن هذه الكشوف تلقي الضوء حول مسألة لم تُحل بعد هي: إلى أي مدى يمكن للأطفال أن يتسببوا في نقل الفيروس إلى الآخرين وتفشي المرض.

وتؤكد الدراسة على أهمية استمرار العمل بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم بشكل جيد مع عودة الأطفال إلى الدوام في المدارس.

وأوضح بروفسور راسل فينر، عميد الكلية الملكية لطب وصحة الطفل، أن ثمة ثلاثة أسئلة منفصلة ولكنها مترابطة بشأن الأطفال ومرض كوفيد-19 هي :

هل يصاب الأطفال بالفيروس؟

ما مدى شدة إصابتهم بالفيروس

هل ينقلوا الفيروس إلى الآخرين؟

وعلى الرغم من أننا متأكدون من الاطفال قد يلتقطوا الفيروس، إلا أن بروفسور فينر يقول إن البيانات المستخلصة من فحوصات الاجسام المناعية في الدم تشير إلى أنهم أقل عرضة لالتقاط الفيروس من البالغين، ولا سيما الأطفال تحت سن 12 عاما.

كما أن العلماء واثقون جدا من أن الأطفال أقل احتمالا من البالغين لأن يصبحوا مرضى، حتى لو التقطوا الفيروس، والعديد منهم لا يظهر أي أعراض إطلاقا. وهذا ما أكدته دراسة علمية بريطانية نشرت الجمعة.

أما السؤال الثالث فلا نعرف عن الإجابة عنه سوى القليل، وتحاول هذه الدراسة الكورية الجنوبية مناقشته.

ما الذي تقوله الدراسة الكورية الجنوبية؟

كشفت الدراسة، التي اعتمدت على عينة شملت 91 طفلا، عن أن الفيروس يُمكن أن يوجد في عينات المسحات التي أخذت من أطفال ظهرت عليهم أعراض طفيفة أو لم تظهر عليهم أي أعراض، لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد تاريخ أخذ العينة.

وخلص الباحثون إلى أنهم في الحقيقة حملوا فيروسات يمكن تشخيصها في أنوفهم، وأشاروا إلى أنهم كانت لديهم قابلية نقل الفيروس للأخرين.

وسمحت الطريقة التي تُجري بها كوريا الجنوبية فحوص كشف الفيروس، وطريقة عزل وتعقب الحالات، حتى لدى أولئك الذين لم تظهر عليهم أي أعراض، بتدقيق النظر في هذه المجموعة في عينة الدراسة.

وحالما يتم تشخيص وعزل حالات الإصابة، يخضع المرضى إلى فحوصات متكررة حتى اختفاء الفيروس منهم، لذا كانت الدراسة قادرة على إعطائنا معلومات جديدة عن الاطفال بوصفهم حاملين للفيروس مع احتمال توفرهم على أمكانية نقل الفيروس للآخرين والمساهمة في تفشيه.

على أن هذه الدراسة تظل مثل الدراسات الأخرى لا تحسم المسألة بل تترك قطعة مفقودة من قطع حل اللغز. فمجرد وجود الفيروس في أنف الطفل لا يثبت بشكل قطعي أنه سينقله إلى البالغين بنفس المعدل.



ويقول الدكتورة روبرتا ديبياسي، رئيسة قسم أمراض الأطفال في مستشفى الأطفال الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن: "سيكون من غير المنطقي التفكير في أن الأطفال لا دور لهم في نقل المرض" عند الأخذ بنظر الاعتبار أنهم يحملون الفيروس فعليا.

بيد أن البروفسور كالوم سيمبل، أستاذ صحة الطفل في جامعة ليفربول قال: "إن وجود المادة الجينية (الوراثية) للفيروس في عينات مسحات من المجرى التنفسي لا ينبغي التعامل معها على أنها تعادل نقل الفيروس لاسيما عند الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مهمة كالسعال والعطس".

إذن هل يمكننا الوصول إلى خلاصة في هذا الشأن؟

إن التفكير المنطقي يملي علينا أن كلا من الأطفال والبالغين، الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أو تكون طفيفة، - أي الذين لا يسعلون أو يعطسون وينشرون الفيروس في الهواء - جورهم على الأرجح أقل في نشر العدوى، والأطفال، على وجه العموم، يصابون بحالات أكثر اعتدالا من المرض.

بيد أن عددا مهما من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض ما زال لديهم تأثير ملحوظ على معدل الإصابة.

وكما أشار البروفسور فينر إلى أن إبقاء المدارس مغلقة ليس أمرا حياديا أيضا، إذ له أيضا مخاطره على تطور الأطفال وتعليمهم وصحتهم العقلية.

وفي الوقت الذي يظل مدى خطورة دور الأطفال في نقل الفيروس بالتحديد سؤالا مفتوحا في هذه اللحظة، إلا أن الإجابة عليه تعد أمرا حيويا لعملية السيطرة على أي تفشٍ للمرض في المستقبل.

وتعتقد الدكتورة ديبياسي على الرغم من أن "الغالبية العظمى من الأطفال المصابين تظهر عليهم اعراض مرضية معتدلة أو لا يمكن تمييزها" إلا أنهم يلعبون دورا "مهما" في تسهيل تفشي العدوى في المجتمعات التي يعيشون فيها.