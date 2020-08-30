وفد تشيكي يصل إلى تايوان وسط معارضة من الصين

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وصل وفد مؤلف من 89 عضوا من جمهورية التشيك برئاسة رئيس مجلس الشيوخ ميلوس فيسترسيل إلى تايوان اليوم الأحد في زيارة تستغرق ستة أيام وسط معارضة من بكين.

وفي مطار تايوان الدولي، رحب وزير الخارجية التايواني جوزيف وو بالوفد الذي جاء مباشرة من براغ.

وقال فيسترسيل قبل مغادرة براغ إن الزيارة تهدف لإظهار الاعتقاد الذي يتبناه الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافيل بأن الدفاع عن الديمقراطية لا يحتاج إلى موافقة من الآخرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أوو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إن "الزيارة ستكون بالتأكيد مثمرة وستعمل على تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة".

وسيلتقي فيسترسيل، أرفع مسؤول تشيكي يزور تايوان على الإطلاق، في تايبيه برئيسة البلاد تساي إنج ون، ورئيس المجلس التشريعي في البلاد يو سي كون، ورئيس الوزراء سو تسنج تشانج وسيلقون خطابات.

وكان ياروسلاف كوبيرا، سلف فيسترسيل، والذي توفي بنوبة قلبية في كانون ثان/يناير 2020 هو من حدد في الأساس موعد الزيارة.

ولا تقيم جمهورية التشيك علاقات رسمية مع تايوان وقد أثارت الزيارة غضب بكين.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءًا من أراضيها.