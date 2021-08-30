جولات ميدانية بمراكز سوهاج لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

أجرى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز الـ7 بمحافظة سوهاج، المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، جولات ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة بقرى مراكز "ساقلته، البلينا، دار السلام، وجرجا، والمنشاة، وطما، والمراغة".

وتابع شريف السيد حسين، رئيس مركز ومدينة ساقلته، مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث تفقد بدء الأعمال في مركز الإرشاد الزراعي، والذي يضم جمعية زراعية، وإدارة بيطرية، ومركز لتجميع الألبان، وأعمال المجمع الخدمي المتطور، والمعهد الديني الأزهري، ومحطة الصرف الصحي الرئيسية بقرية سفلاق، كما تفقد أعمال الصرف الصحي بقرية عرب بني واصل، ومركز شباب الفراسية، وشبكات الانحدار بقرية الكتكاتة.

وفي مركز ومدينة البلينا، تفقد لطفي محمد علي رئيس المركز وأعضاء وحدة حياة كريمة، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية عرابة أبيدوس، ومشروع صرف صحي قرية الإصلاح، وصرف صحي، ومجمع خدمات قرية أولاد عليو، كما تابع أعمال إنشاء مجمعي الخدمات الزراعية، والحكومية بقرية بني حميل، وكذلك أعمال الصرف الصحي بقرية برخيل.

وتفقد عبد المنعم عبد القوي، رئيس مركز ومدينة دار السلام، بدء العمل في إنشاء مدرسة مزاتة شرق للتعليم الأساسي على مساحة 1750 مترا، حيث تم بدء الحفر ورمي الخرسانة الأرضية، كما تابع أعمال أخذ الجسات الأرضية لإقامة محطة الصرف الصحي بقرية أولاد خلف، بالإضافة إلى أعمال إنشاء مجمع الخدمات بأولاد سالم بحري، ومجمع خدمات قرية السلام.

وتابع عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، أعمال تبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، كما تابع بدء أعمال مشروعات الصرف الصحي بقرى "المجابرة، والزواتنة البحرية، ومزاتا، والشيخ جبر".

ووأجرى ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، جولة تفقدية بأعمال خطوط الانحدار، وشبكات الصرف الصحي بقرية خارفة المنشاة، ومبنى الخدمات الحكومية بروافع العيساوية، وتابع العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالزوك الغربية، ومدرسة التعليم الأساسي بالخنانسة شرق بالدويرات، ومدرسة نجع الغلالبة، ومبنى المجمع الخدمي بقرية روافع العيساوية، حيث تم صب الدور الأرضي للمجمع، وتابع سير العمل في تنفيذ شبكات خطوط الانحدار والصرف الصحي بقريتي "العنبرية، وروافع العيساوية".

وفي مركز طما، تابع حازم أبو الخير رئيس المركز، أعمال تنفيذ المشروعات بمجلس قروي سلامون، ومجمعي الخدمات الزراعية، والحكومية بقرية الشوكا، وأعمال إنشاء مجمعي الخدمات الزراعية، والحكومية بقرية مشطا، وإنشاء مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية العامة بالمدمر.

وفي سياق متصل، تفقد حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة مشروعات إنشاء مجمع تعليمي بنجع الماسخ، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، وعمال إنشاء المجمع الزراعي، ومجمع خدمة المواطنين، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بناويط، وعمال شبكات الطرد الخاصة بالصرف الصحي بالبطاخ، وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب في بعض القرى، وأعمال استكمال مدرسة الوقدة للتعليم الأساسي، وتمديد وصلات الصرف الصحي بقرى " البهاليل، بني وشاح، السمارنة، والعمور".