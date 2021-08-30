أحمد حاتم وجميلة عوض في الإعلان التشويقي لفيلم عروستي

طرحت الجهة المنتجة لفيلم عروستي للمخرج محمد بكير، البرومو الدعائي للفيلم تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

الإعلان التشويقي للفيلم لم يكشف سوى عن أبطاله أحمد حاتم وجميلة عوض، حيث يقف كل منهما أمام مرآته بكامل أناقته استعداداً لما يبدو أنه موعد مهم. بينما تكشف الجمل التي تأتي على لسان كل منهما عن علاقة بين الإثنين مثل القط والفأر، كما توحي بانطباع كل منهما عن فكرة العلاقات والزواج، فهل يتفقان؟

ويشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.