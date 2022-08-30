إنجي الفرنسية للطاقة: جازبروم الروسية تعتزم خفض إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم

قالت شركة الطاقة الفرنسية، إن شركة جازبروم الروسية محتكرة تصدير الغاز الطبيعي الروسي أبلغتها باعتزامها خفض كميات الغاز التي ستوردها للشركة الفرنسية اعتبارا من اليوم الثلاثاء "بسبب خلافات بين الطرفين بشأن تنفيذ بعض العقود".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إنجي القول أنها "دبرت بالفعل كميات الغاز المطلوبة لتلبية التزاماتها تجاه عملائها واحتياجاتها الخاصة، واتخذت عدة إجراءات لتقليل أي آثار مالية أو عملية مباشرة لاضطراب الإمدادات من جازبروم".



يذكر أن إمدادات الغاز الطبيعي من جازبروم إلى إنجي انخفضت بشدة منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، حيث بلغت الإمدادات مؤخرا حوالي 5ر1 تيراوات/ساعة شهريا، في حين أن إجمالي الإمدادات السنوية لشركة إنجي في أوروبا تزيد على 400 تيراوات/ساعة.