حاملة طائرات بريطانية قد تفوت تجارب طيران إثر عطل بها

يحتمل أن تفوت حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس برنس أوف ويلز" تجارب طيران مهمة لطائرات "إف- 35 بي لايتنينج" التي تحملها. وكان من المقرر أن تجري الطائرات تجربة قبالة ساحل الولايات المتحدة لكنها واجهت عطلا في عمود الدفع بعد إبحارها بوقت قصير، حسبما أكدت البحرية الملكية.

وغادرت حاملة الطائرات التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني قاعدة بورتسموث البحرية، جنوب شرقي انجلترا، يوم السبت الماضي قبل حدوث "مشكلة ميكانيكية طارئة" بينما كانت قبالة ساحل جزيرة وايت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتعطلت مغادرة سفينة القيادة التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالفعل من يوم الجمعة بسبب مشكلة فنية، إلا أنه لم تتسن معرفة ما إذا كانت الواقعتان مرتبطتين.

وبعد وقت قصير من إبحار السفينة التي تزن 65 ألف طن يوم السبت، تم اكتشاف خلل ميكانيكي في عمود الميمنة.

وفقدت حاملة الطائرات قوتها على بعد نحو خمسة أميال من شانكلين قبل أن تعود أدراجها ببطء إلى ستوكس باي في جوسبورت بمقاطعة هامبشير، حيث أبحرت بسرعة أربعة عقدات مصحوبة بقوارب قطر في رحلتها للعودة إلى مياه أكثر هدوءا.

ومن المفهوم أن الرسو في الخليج المحمي قرب بورتسموث سيسمح للغواصين بتقييم وضع العمود المعطل.