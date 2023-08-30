الجابون: وضع الرئيس بونجو قيد الإقامة الجبرية

أعلن العسكريون الذين قاموا بانقلاب في الجابون اليوم، وضع الرئيس المنتخب علي بونجو أونديمبا "قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه".

وذكر عسكريون من "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" في بيان عبر التلفزيون الرسمي، أنه تم توقيف أحد أبناء بونجو بتهمة "الخيانة العظمى".

وكان ضباط كبار بالجيش الجابوني أعلنوا اليوم بعد ساعات من إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الجابون إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا للبلاد، استيلاءهم على السلطة وإنهاء النظام القائم، وإلغاء نتائج الانتخابات وحل المؤسسات الحكومية، في وقت سمع فيه إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الجابون.

وفاز بونجو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، في الانتخابات بحصوله على نسبة 64,27 بالمائة من الأصوات، فيما حصل منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا، على 30,77 بالمائة، وحصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات".