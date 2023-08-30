موسكو تستهدف كييف بأكبر هجوم صاروخي منذ أشهر

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ذكرت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف بأكبر هجوم صاروخي منذ الربيع خلال الليل؛ مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين جراء سقوط حطام في كييف.

وأضافت السلطات، أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 صاروخا ومسيرة روسية خلال الليل، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن مسئول في خدمات الطوارئ الروسية لم تذكر اسمه، تعرض 3 طائرات نقل عسكرية من طراز "إليوشن 76" لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيرة في منطقة بسكوف الروسية.

وأعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة بيسكوف ميخائيل فيديرنيكوف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطار اليوم الأربعاء.

وتقع بسكوف، التي تضم قاعدة لنخبة المظليين، على الحدود مع إستونيا ولاتفيا العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتقع على بعد نحو 800 كيلومتر شمال أوكرانيا.

وقالت وكالة تاس، نقلا عن خدمات الطوارئ، أن موسكو أغلقت أربعة مطارات دولية لفترة وجيزة بعد إسقاط طائرة مسيرة طيار بالقرب من العاصمة.

وفي وسط روسيا، تم إسقاط طائرات مسيرة أيضا في مناطق ريازان وكالوجا وأوريول وبريانسك.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا.