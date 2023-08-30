الدولار يتعافى عالميا مع ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات

شهد الدولار الأمريكي تعافيا بعدما تكبد خسائر حادة في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل تلمسا لمؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها الين الياباني واليورو، بنسبة 0.09 بالمئة ليصل إلى 103.64.

وكان المؤشر قد تراجع 0.39 بالمئة أمس الثلاثاء في أسوأ أداء يومي منذ شهر ونصف الشهر.

وزاد الدولار 0.23 بالمئة إلى 146.205 ين.. وانخفض اليورو بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1.0860 دولار.. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.46 بالمئة، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في وقت لاحق من الجلسة وجرى تداوله مقابل 0.64775 دولار، فيما شهد اليوان الصيني انخفاضا طفيفا في المعاملات الخارجية وجرى تداوله عند 7.3002 مقابل الدولار.