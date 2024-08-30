ديسكفر التابعة للوفتهانزا الألمانية تواجه تمديدا لإضراب الطيارين

تواجه شركة "ديسكفر إيرلاينز"، التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، المزيد من الاضطرابات في رحلاتها حتى يوم الأحد المقبل بعد تمديد إضراب الطيارين وأطقم الطائرات.

وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي الإضراب اليوم الجمعة، لكنه حاليا سيستمر حتى يوم الأحد، وفقا لما أعلنته نقابة الطيارين الألمانية "كوكبيت" يوم الخميس.

وجاءت الإضرابات التي نظمتها نقابة الطيارين "كوكبيت" ونقابة مضيفي الطيران "أوفو"، بعد أن توصلت إدارة لوفتهانزا إلى اتفاق عمل مع النقابة المنافسة "فيردي".

وتُمثل نقابة "فيردي" عددا صغيرا فقط من الطيارين ومضيفي الطيران في مجموعة لوفتهانزا، وفقا لنقابتي "كوكيبت" و"أوفو"، اللتين تستخدمان الإضرابات للمطالبة باتفاقات جماعية خاصة بهما مع الشركة.

ووفقا لنقابة "كوكبيت"، فإن تمديد الإضراب يبرز عزم النقابة في النزاع المستمر حول الأجور.

وانتقدت شركة "ديسكفر" تمديد الإضراب واعتبرته "غير مقبول تماما" و"غير مسؤول" خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في العام.

وقالت "ديسكفر" إنه رغم الاضطرابات، فإن الشركة تمكنت من تشغيل أكثر من ثلاثة أرباع رحلاتها كما هو مخطط لها في الأيام الأخيرة".

ودخل الإضراب في "ديسكفر" يومه الثالث يوم الخميس، لكن حتى الآن تسبب فقط في عدد محدود من الإلغاءات حيث نفذت شركات الطيران الشريكة في مجموعة لوفتهانزا الرحلات.

وتم يوم الخميس إلغاء رحلة واحدة طويلة المدى وعدد من الرحلات الأوروبية التي تسيرها شركة "ديسكفر"، وهي شركة طيران تم تدشينها في عام 2021 وتستهدف السياح الألمان برحلات إلى وجهات عطلات شهيرة.

وتمتلك الشركة حاليا 27 طائرة تتوجه إلى وجهات عطلات في أوروبا والخارج. ويعمل على متنها حوالي 1900 شخص.

وقالت نقابة "كوكبيت" إن الطيارين الذين يتعاملون مع رحلات الشحن لشركة " لوفتهانزا سيتي لاين"، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة لوفتهانزا، سينضمون إلى الإضراب في "ديسكفر"، وسيتوقفون عن العمل مساء الخميس.

وأوضحت النقابة أن الإضراب في "سيتي لاين" هو إجراء تضامني مع طياري "ديسكفر". وستتأثر ثماني رحلات شحن بالإضراب، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت لوفتهانزا ستلغي هذه الرحلات أو ستستخدم طيارين آخرين لاستمرار تسيير رحلاتها.