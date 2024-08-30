الهيئة العليا للعشائر تدعو إلى الالتزام بقيم وأعراف الشعب الفلسطيني وتقاليده الوطنية‬

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى الالتزام بقيم وأعرافه وتقاليده الوطنية.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة: للأسف الشديد أنه في ظل الظروف القاهرة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وحرب الإبادة والمحرقة والحصار الخانق على قطاع غزة وغياب عمل الأجهزة الشرطية التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي والذى يسعى جاهدا لنشر الفوضي في المجتمع الفلسطيني ظهرت بعض الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا ومنها النزعة العائلية وارتفاع مستوى الجريمة والقتل والسرقة والسطو على المساعدات الإنسانية.

وشدد المصري على أن الهيئة العليا لشؤون العشائر تدين بشدة كل هذه الظواهر السلبية وتحذر أبناء شعبنا من الوقوع في المخطط الإسرائيلي والذي يهدف إلى إثارة الفوضى والصراعات الداخلية لتدمير النسيج المجتمعي والسلم الأهلي من أجل اضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية.

وأكد أن المستفيد الوحيد والأوحد من حالة الفوضى التي تضرب أبناء الشعب الفلسطيني هو الاحتلال الاسرائيلى.

ودعا المصرى جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتى تفتك بالمجتمع وسط حالة الجوع والنزوح والموت المنتشر في كل مكان.