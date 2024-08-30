فرقة أبا السويدية تطالب حملة ترامب بالتوقف عن استخدام موسيقاها

تقدمت فرقة "أبا" بشكوى بعد أن تم استخدام موسيقاها للترويج لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دون الحصول على إذن منهم.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا ) البريطانية أن الفرقة السويدية طالبت الحملة الانتخابية بالإزالة الفورية لمقاطع الفيديو التي تحتوي على استخدام "غير مصرح به" لأغانيهم الشهيرة مثل "ذا وينر تيكس إت أول" و "دانسينج كوين" في تجمع انتخابي حدث مؤخرا، والتي تم نشرها عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الشكوى في إطار سلسلة من الاعتراضات التي عبر عنها نجوم الموسيقى، بما في ذلك فرقة "فو فايترز" وسيلين ديون، والذين احتجوا على استخدام ترامب لموسيقاهم في إطار حملته الانتخابية.

وورد في بيان صادر عن الفرقة: "اكتشفت أبا مؤخرا الاستخدام غير المصرح به لموسيقاها وفيديوهاتها في حدث لترامب من خلال مقاطع الفيديو التي ظهرت على الإنترنت".

وتابع البيان أنه "نتيجة لذلك، طلبت أبا وممثلها على الفور إزالة وحذف مثل هذا المحتوى".

وأوضحت الفرقة أنها لم تتسلم أي طلب لاستخدام موسيقاها، وأنها بالتالي لم تمنح أي إذن أو ترخيص لحملة ترامب.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن قالت فرقة فو فايترز إن ترامب استخدم أغنيتهم الشهيرة "ماي هيرو" خلال تجمع انتخابي الأسبوع الماضي.

كما أدان الفريق المسؤول عن النجمة العالمية سيلين ديون أيضا ترامب لاستخدامه أغنيتها الكلاسيكية" ماي هيرت ويل جو أون" خلال تجمع انتخابي في وقت سابق من هذا الشهر.