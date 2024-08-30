الحكومة البريطانية: لن يتم إلزام أصحاب الأعمال بدوام أسبوعي 4 أيام

نفت الحكومة البريطانية، نيتها إجبار الشركات على السماح للعاملين لديها بالعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، لكنها ذكرت أنها تدعم العمل المرن، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) اليوم الجمعة.

ورفضت وزيرة التعليم جاكي سميث تقريرا نشرته صحيفة "التليجراف" مفاده أن خطة "اجعلوا العمل يدفع" التي يتبناها حزب العمال، قد تجبر الشركات على قبول مطالب الموظفين للعمل أربعة أيام في الأسبوع.

ونقلت إذاعة (إل بي سي) عن الوزيرة قولها: "نعتقد أن العمل المرن جيد حقا من أجل الإنتاجية. العمل أربعة أيام في الأسبوع يتصدر العديد من عناوين الصحف اليوم، ما نتحدث عنه في الواقع هو نوع من العمل المرن الذي يمكنكم من استخدام ساعات مضغوطة".

وأضافت: "ولذلك، ربما تعمل 10 ساعات يوميا لمدة أربعة أيام، بدلا من العمل ثمانية ساعات يوميا لمدة خمسة أيام".

وتابعت: "إنك تقوم بنفس حجم العمل، لكن ربما تقوم به بطريقة تجعلك، على سبيل المثال، بحاجة لإجازات رعاية أطفال أقل، وقضاء المزيد من الوقت مع أسرتك والقيام بأشياء أخرى، وذلك يشجع المزيد من الأشخاص على الذهاب لمكان العمل".