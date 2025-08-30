 انهيار أرضي ضخم شمال تروندهايم يبتلع سيارة ويخلّف مفقودا في النرويج - بوابة الشروق
السبت 30 أغسطس 2025 7:08 م القاهرة
انهيار أرضي ضخم شمال تروندهايم يبتلع سيارة ويخلّف مفقودا في النرويج

د ب أ
نشر في: السبت 30 أغسطس 2025 - 5:36 م | آخر تحديث: السبت 30 أغسطس 2025 - 5:36 م

تواصلت ، اليوم السبت، عمليات البحث التي تنفذها خدمات الطوارئ النرويجية عن شخص مفقود عقب انهيار أرضي ضخم وقع شمال مدينة تروندهايم.

وفي ساعات الصباح، ظهرت فجأة فوهة كبيرة على الطريق السريع (إي 6) وخط السكك الحديدية الموازي له. وأظهرت الصور أن جزءا من التربة انزلق إلى بحيرة "نيسفاتنت" المجاورة.

وبحسب وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي)، تم إخلاء منزلين على الأقل، وسقطت سيارة في المياه. وتمكن شخص آخر كان داخل السيارة وعلق في الانهيار الأرضي من تحرير نفسه، ونُقل إلى المستشفى.

وقال متحدث لهيئة الإذاعة النرويجية إن سبب الانهيار الأرضي لا يزال غير واضح.


