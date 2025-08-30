ناشئو الطائرة يحلقون باللقب الإفريقي ويتأهلون إلى كأس العالم في إنجاز تاريخي

توج منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 16 عامًا ببطولة إفريقيا بعد فوزه المستحق على نظيره التونسي في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة تونس، بنتيجة (3-0)، ليؤكد أبطال النيل هيمنتهم على القارة ويظفروا باللقب عن جدارة واستحقاق.

وبهذا الإنجاز، ضمن ناشئو الفراعنة التأهل رسميًا إلى بطولة العالم المقبلة، مواصلين كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الطائرة المصرية على الساحة الدولية.

ويقود المنتخب الجهاز الفني المكون من:

محمد اللقاني: مدير فني

محمد بخيت: مدرب عام

إبراهيم محمد: محلل تقني

مصطفى يسري: أخصائي إصابات وتأهيل

محمد أحمد دسوقي: حكم مرافق



ويرأس البعثة الإعلامية منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد.

وضمت قائمة المنتخب كلاً من:

سيف الدين أحمد – عمر وائل – عمر رضا – سليم محمد – محمد رامي – زياد محمد – محمد يوسف – يوسف سامح – حسن خالد – ياسين تاج الدين – علي أحمد – عمر.

من جانبه، أشاد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بالمستوى الرائع الذي قدمه منتخب الناشئين وتتويجه باللقب الإفريقي، مشيدًا أيضًا بمنتخب الناشئات الذي حقق إنجازًا مماثلًا بالتتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل إلى كأس العالم.

ووجه قمر الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الأداء المشرف والروح العالية، كما حرص على توجيه الشكر والتقدير للإعلامية منى عبد الكريم رئيس البعثة، مؤكدًا أن دورها كان بارزًا في تهيئة الأجواء وتهيئة المنتخبات لتحقيق هذا الإنجاز المزدوج.