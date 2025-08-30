وزير التعليم العالي: 32 جامعة أهلية بحلول 2026 للتوسع ومواجهة الكيانات التعليمية الوهمية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة ستفتح أبوابها للطلاب مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ليصل إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر إلى 32 جامعة حتى الآن.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، عقب افتتاحه عدداً من المشروعات التعليمية العملاقة بجامعة السادات اليوم، شملت جامعة السادات الأهلية، وكلية الطب البشري، وكلية التمريض، ووحدتي ذوي الاحتياجات الخاصة واللغات بمركز الخدمة العامة، أن الجامعات الأهلية الجديدة تأتي استكمالاً للتوسع الذي شهد عام 2024 بإنشاء 16 جامعة، بالإضافة إلى 4 جامعات أهلية قديمة هي: النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، الجامعة الأهلية الفرنسية، وجامعة مصر للمعلوماتية.

وأشار عاشور إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يمثل طفرة كبيرة في تطوير منظومة التعليم الجامعي الأهلي، مؤكداً أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية، من خلال إصدار قوائم دورية تعرف باسم "القائمة السوداء" ونشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام لتحذير الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء شهادات غير معتمدة.

وأوضح، أن الوزارة تنسق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية، مع تنفيذ حملات توعوية لتعريف المجتمع بكيفية التعرف على هذه الكيانات، مؤكداً أن التوسع في الجامعات الأهلية يساهم بفاعلية في القضاء على تلك الكيانات، ويوفر للطلاب فرص تعليمية حقيقية وشهادات معترف بها دولياً.