جواتيمالا تبلغ واشنطن بإمكانية استقبالها مئات الأطفال المهاجرين

قال وزير خارجية جواتيمالا، كارلوس مارتينيز، إن حكومته مستعدة لاستقبال مئات الأطفال القُصّر الجواتيماليين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة دون مرافق، ويُحتجزون في المرافق الأمريكية.

وأضاف أن جواتيمالا، التي تقع في أمريكا الوسطى، تشعر بقلق خاص بشأن القُصّر الذين يمكن أن يتم نقلهم بعد البلوغ إلى مراكز احتجاز خاصة بالبالغين، ولا يزال العدد الدقيق للأطفال الذين سيتم إعادتهم في حالة تغيّر، إلا أن الرقم الذي يناقشه المسئولون حاليًا هو أكثر بقليل من 600.

ويُعد هذا الرقم تقريبًا ضعف الرقم الذي وافقت عليه جواتيمالا في وقت سابق، إذ كان رئيس خدمة الهجرة في البلاد قد قال الشهر الماضي إن الحكومة تتطلع إلى إعادة 341 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، ويخضعون للاحتجاز في مرافق بالولايات المتحدة، فيما أضاف "مارتينيز" أنه لم يتم بعد تحديد موعد لعودة الأطفال.