مستشفى حميات شبين يشارك في المبادرة الدولية «Triple Es Hub 2025»

شارك مستشفى حميات شبين الكوم، في فعاليات المبادرة العلمية الدولية "Triple Es Hub 2025"، والتي تهدف إلى تعزيز دور الصيدلة الإكلينيكية في تحسين نتائج علاج مرضى الأمراض المعدية.

وتأتي هذه المشاركة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتحت رعاية الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وجرى ذلك بإشراف إدارة الصيدلة بالمديرية، برئاسة الدكتور أحمد زكريا، مدير عام إدارة الصيدلة بالمنوفية، والدكتورة هند علي الفقي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة سامية شحاتة، مدير تفتيش الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية.

وقاد المستشفى في هذا المحفل العلمي الدكتور حسين محمد، مدير مستشفى الحميات، بمشاركة فريق الصيدلة الإكلينيكية بقيادة الدكتورة ريهام شحاتة، مدير الصيادلة، والدكتورة لمياء عاصم، منسق الصيدلة الإكلينيكية.

فيما قدمت الدكتورة عفاف مجدي العرض العلمي باسم الفريق بمقر هيئة الدواء المصرية بالقاهرة، متضمنًا تجربة المستشفى في تطبيق برنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية (AMS)، ووضع بروتوكولات علاجية موحدة شملت أقسام "العناية المركزة، الكبد، الغسيل الكلوي"، وسياسات المضادات الحيوية 2025، وتطوير قوائم الأدوية والجداول المرجعية للحقن الوريدي للحد من الأخطاء، وتعزيز التثقيف الدوائي للمرضى، ومتابعة مطابقة الأدوية عند الدخول والخروج.

وجاءت أبرز النتائج في ارتفاع نسب الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وانخفاض استخدام المضادات واسعة المدى وتكلفة العلاج، وزيادة معدلات التحويل من الحقن الوريدي إلى الأقراص (IV → PO).

كما تأتي الرؤية المستقبلية في التوسع في تطبيق مراقبة مستويات الدواء في الدم (TDM)، ودمج البروتوكولات والسياسات مع الأنظمة الإلكترونية للوصفات الطبية.

ووجّه الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الشكر والتقدير للفريق المشارك على جهودهم المتميزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية تعكس التميز والكفاءة، ويرفع اسم المنوفية عاليًا على الساحتين القومية والدولية.